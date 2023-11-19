Московский медицинский лекторий признали самым популярным в России – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Всероссийская премия "За верность науке" признала Medtech.Лекторий самым популярным и массовым лекторием в России. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что "Медтех" создавался для быстрого внедрения новейших разработок в клиническую практику. Летом прошли 25 выступлений создателей перспективных стартапов, известных ученых, которые были готовы поделиться опытом и знаниями из реальной медицинской практики.

Отмечается, что эксперты обсуждали роль знаний о генетике и искусственного интеллекта в лечении пациентов, новые методы разработки лекарств, другое. Лекции прослушали около тысячи человек очно и 2,5 миллиона онлайн.

Градоначальник добавил, что сейчас с выступлениями можно познакомиться по ссылке.



Ранее вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что все места для предварительной записи на открытые экскурсии в новый флагманский и урологический центры Боткинской больницы были заполнены менее чем за сутки. Экскурсии будут проходить всю неделю с 23 по 29 ноября.

До этого Ракова отмечала, что сотрудники четырех столичных медучреждений прошли обучение в рамках проекта "Цифровая клиника". До конца 2023 года его планируют завершить еще более трех тысяч человек.

Более 1,5 тыс медиков повысили квалификацию в столичном Центре паллиативной помощи