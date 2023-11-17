17 ноября, 15:47Город
Ракова рассказала о большом интересе москвичей к экскурсии в Боткинскую больницу
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Все места для предварительной записи на открытые экскурсии в новый флагманский и урологический центры Боткинской больницы были заполнены менее чем за сутки, рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы рады, что этот проект привлек большое внимание и что москвичи проявляют такой интерес к столичной медицине", – отметила она.
Экскурсии будут проходить всю неделю с 23 по 29 ноября. Экскурсоводами в корпуса Боткинской больницы, которые скоро примут первых пациентов, выступят медработники и сотрудники МФЦ "Мои документы".
"Мы наглядно видим востребованность такого формата и планируем продолжать его дальше. До конца года откроется крупнейшая инфекционная больница в России – ИКБ № 1, куда мы тоже собираемся пригласить москвичей на открытые экскурсии", – уточнила она.
Ранее Ракова сообщила, что в этом году в Москве впервые ввели формат знакомства горожан с изменениями, происходящими в больницах. До этого все желающие могли посетить до открытия флагманский центр больницы имени Филатова и посмотреть, как устроена работа медучреждения.
2 и 3 сентября туда пришли свыше 11 тысяч гостей, сказала она. Уже 5 сентября центр открыли для приема первых пациентов.
Москвичам сообщили о модернизации Боткинской больницы в столице
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