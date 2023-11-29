Путин заявил, что развитая генетика позволит России получить преимущество в мире

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Развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

По его словам, сейчас в России к генетике относятся не как в СССР, когда ее называли "продажной девкой империализма", а как к чрезвычайно важному направлению исследования. Глава государства сравнил исследования в области генетики с искусственным интеллектом.

"Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае ничего пропустить", – цитирует Путина ТАСС.

Ранее Путин заявил, что в научной сфере имеется "простая, но работающая" вещь – конкуренция. По его словам, в науке создаются уникальные предметы, которые выпускаются в единичных экземплярах, однако в массовом обороте должна присутствовать конкуренция, чтобы обеспечить качество.

