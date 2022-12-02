В ГД предложили создать генетические паспорта для детей-сирот

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил создать в РФ генетические паспорта для детей-сирот, подлежащих усыновлению. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо депутата к министру просвещения Сергею Кравцову.

Поскольку в большинстве случаев усыновители не имеют информации о наследственности ребенка-сироты, наличие генетического паспорта могло бы оказать помощь в своевременном выявлении у него рисков развития серьезных заболеваний, считает депутат.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения обязательных генетических тестов и создания генетических паспортов для детей-сирот, подлежащих усыновлению (удочерению)", – указывается в тексте обращения.

До этого в Госдуму внесли законопроект, предполагающий введение о социально-психологического обследования лиц, желающих взять ребенка под опеку. Вместе с тем обследование будет проводиться и в отношении детей-сирот.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит вопрос о выдаче детям-сиротам, которые не получили жилье до 23 лет, сертификатов на получение квартиры или погашение ипотечного кредита.

В настоящее время в стране есть порядка 300 тысяч россиян, которые находятся в очереди на получение жилья, 87 тысяч из которых перешли порог своего 23-летия.



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