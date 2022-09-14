ГД даст право приемным детям ходить в одну школу с братьями и сестрами

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Госдума приняла законопроект о приоритетном зачислении приемных детей в одно образовательное учреждение вместе с братьями и сестрами, передает ТАСС.

Документ, внесенный Законодательным собранием Вологодской области и депутатом Госдумы Валентиной Артамоновой, был одобрен в первом чтении.

Закон регулирует поправки в федеральный закон "Об образовании". Дети из приемных и патронатных семей получат право обучаться программам дошкольного и начального общего образования вместе с другими детьми, которые воспитываются в одной с ними семье.

Согласно заявлению спикера Госдумы Вячеслава Володина, в настоящий момент таким правом обладают только кровные братья и сестры. Если же новый закон будет принят, администрации образовательных учреждений не смогут отказать в зачислении по причине отсутствия кровного родства.

По словам семейного и детского психолога Татьяны Журавлевой, пары, которые хотят усыновить ребенка, должны быть готовы к изменениям во всех сферах жизни и перераспределению своих ресурсов. Данное решение должно быть полностью осознанным.