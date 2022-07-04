Психолог дала советы по подготовке к усыновлению ребенка

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Желающие усыновить ребенка пары должны быть готовы к изменениям во всех сферах жизни и перераспределению своих ресурсов, решение взять приемного ребенка должно быть осознанным, заявила семейный и детский психолог Татьяна Журавлева.

"Будьте готовы к трудностям, их будет много, особенно в самом начале: длительная адаптация, контейнирование эмоций ребенка, перестройка всех сфер вашей жизни и перераспределение ресурсов. Это серьезное решение, и назад пути уже не будет. Вы же не вернете ребенка назад в детский дом, если у вас возникнут сложности?" – сообщила она в беседе с News.ru.

Эксперт рекомендовала делиться с ребенком своими чувствами, быть готовым его защитить, доверять его словам. Кроме того, необходимо проводить с таким ребенком много времени – гулять, играть. Действия взрослых должны быть последовательными и понятными, а данные ребенку обещания необходимо выполнять. При этом нельзя ребенка бить, унижать и оскорблять.

"Говорить о том, что если он будет себя так вести, то опять окажется в детском доме – это табу", – добавила она.

Также следует избегать деление детей на "своих" и "приемных". По словам Журавлевой, приемному ребенку необходимо очень много любви и заботы.

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова дала несколько советов родителям одаренных детей.

Во-первых, нужно знать таланты своего ребенка, чтобы научить его опираться на свои сильные стороны, отметила эксперт. Для этого нужно стараться развивать свое чадо в разных направлениях.

Специалист обратила внимание на то, что родители не должны забывать и о предпочтениях самого ребенка: дети должны заниматься тем, что их интересует. Она также заметила, что не стоит перегружать ребенка большим количеством дополнительных занятий, ведь это может привести к срыву нервной системы.

