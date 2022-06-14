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Общество

11:58

Психолог объяснила, как сообщить ребенку о смерти близкого человека

обществодети

Фото: depositphotos/imagepointfr

В случае смерти близкого человека не следует говорить ребенку, что произошла катастрофа. Правильнее объяснить ему, что это часть жизни. Об этом News.ru рассказала психолог Марина Гладышева.

"Здесь важный момент – не пугать ребенка, не формировать некую установку. Да, это некий процесс, часть жизни. Здесь нужно отнестись к этому более нейтрально. Самый важный момент – не формировать установку, что это страшно, потому что тогда в понимании ребенка это так и останется", – подчеркнула специалист.

Она добавила, что разговор не следует откладывать, однако правильнее исходить из конкретной ситуации.

"Жил человек с ребенком и куда-то делся. И как ему объяснить? Зависит от формы контакта. Если это какой-то далекий родственник или не живет с ребенком, то это другой момент. Можно и через три дня рассказать, когда взрослый сам понимает, что может это сделать, что есть силы в спокойном состоянии все объяснить", – отметила Гладышева.

Если ребенок задает вопросы, отгораживаться от него довольно странно, пояснила психолог.

"Это может формировать у ребенка страхи и недопонимания. Когда это произошло и нужны пояснения, лучше делать это сразу", – уточнила специалист.

Ранее семейный психолог Татьяна Журавлева рассказала, как помочь ребенку пережить развод родителей. По ее словам, перед разговором с детьми нужно продумать все детали. Речь идет о том, как изменятся взаимоотношения в семье.

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