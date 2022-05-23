Психолог объяснила, как помочь ребенку пережить развод родителей

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Семейный психолог Татьяна Журавлева рассказала, как помочь ребенку пережить развод родителей. Об этом сообщает News.ru.
По ее словам, перед разговором с детьми нужно продумать все детали. Речь о том, как изменятся взаимоотношения в семье.
"Например, мы с папой решили развестись. Мы больше не муж и жена, но мы – любящие тебя мама и папа. Да, наша жизнь изменится – тут нужно сказать как именно, – но мы вот это оставим неизменным – здесь говорите, что именно не поменяется", – пояснила Журавлева.
Специалист отметила, что важно дать детям опору и чувство безопасности, а для этого нужно сохранить что-то, что было раньше. Также ребенку необходимо дать понять, что в сложившейся ситуации нет виноватых.
"Проявляйте свою любовь. Телесный контакт в виде поцелуя и объятий может дать большую поддержку, чем слова. Не забывайте об этом", – отметила Журавлева.
Психолог добавила, что ребенок должен иметь доступ к обоим родителям тогда, когда ему этого захочется.
Журавлева предупредила, что на фоне развода родителей у ребенка могут появиться проблемы с доверием, уверенностью, самооценкой, с личными границами.
Ранее психолог Екатерина Альская рассказала, как определить изжившие себя отношения. По словам специалиста, зачастую неуверенность в себе и страх быть отвергнутым побуждает людей искать все самое плохое в партнере. Таким поведением он будто обесценивается, чтобы легче было разорвать отношения.
Особое внимание парам следует уделять интимной жизни, подчеркнул психолог. Если между партнерами пропало влечение, то и сексуальное взаимодействие будет более редким.
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