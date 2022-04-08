В ГД оценили идею обязательной медиации при разводе

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала инициативу о введении обязательной медиации при разводе.

По мнению парламентария, любые попытки сохранить семью можно только приветствовать. Однако медиация при разводе не должна быть платной услугой.

Бессараб напомнила, что сейчас услуги медиатора оплачивают стороны споров. В случае если речь идет о трудовых отношениях, платить должен работодатель.

"Что уже говорит само за себя. Поэтому если это будет статьей дополнительных расходов для семей, то, конечно, это не приведет ни к чему хорошему", – приводит слова депутата RT.

Она добавила, что в настоящий момент суды крайне редко решают вопрос о расторжении брака на первом заседании. Особенно в том случае, если в семье есть несовершеннолетние дети. Поэтому решившие развестись пары заранее настраиваются на длительный судебный процесс.

"Поэтому медиаторы, я считаю, это просто еще одна надстройка, которая вполне объективно может быть добровольной в случае желания семьи пройти такую процедуру. Но делать ее обязательной, на мой взгляд, избыточно", – заключила парламентарий.

С инициативой о введении обязательной медиации при разводе ранее выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По ее мнению, такая практика поможет супругам найти компромисс в спорных моментах и свести к минимуму хронический стресс у детей.