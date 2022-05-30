Почему взрослые должны беречь личное пространство ребенка

Только вчера ребенок был как на ладони – родители водили малыша за ручку, знали, что его волнует, с кем он поссорился, кого угостил конфетой. Но вдруг между ним и взрослыми словно опустился занавес. Вчерашний паинька внезапно стал самостоятельным и скрывает от мамы и папы свои секреты. Должны ли дети иметь право на личные тайны? Как общаться с подростком, чтобы не стать ему чужим? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Как правило, до 10 лет дети еще охотно пускают родителей в свой маленький мир. Но потом начинают старательно закрывать его от взрослых. В этом возрасте уже не удастся спросить у ребенка о том, какая девочка или мальчик нравится, и больше не залезешь без церемоний в письменный стол за ручкой или тетрадкой. Начинается время защиты и отстаивания своих границ. Родителям бывает сложно пережить такое отдаление детей.

Взрослым всегда интересно, что происходит в жизни драгоценного чада, чем интересуется ребенок, как взаимодействует со сверстниками, из-за чего переживает. Но даже самые открытые и дружелюбные дети в свое время начинают закрываться, пряча свои секреты в дальний угол души. Современные взрослые больше обеспокоены этим, чем когда-то их мамы и бабушки.

Порой поводы для тревоги бывают оправданны. Одно дело, если речь идет, скажем, о сочинении стихов или первой влюбленности. Совсем другое, когда школьник не делится своими переживаниями из-за буллинга. Руку на пульсе держать в любом случае необходимо. Но делать это надо так, чтобы уважать границы ребенка и его личное пространство.

Многое зависит от того, какие изначально отношения установились между родителями и детьми. Если демонстративно лезть в душу ребенка, то вряд ли он раскроется навстречу. Показное равнодушие тоже не вариант.



В любом случае надо тактично интересоваться делами ребенка, всячески давая ему понять, что вы всегда придете на помощь, если понадобится.



Но не все готовы смириться с заслонкой, которую вчерашний малыш опускает, защищая свое пространство. Если дело не касается его безопасности, то не стоит вторгаться в мир маленького человека, перешагивая через его чувства. Конечно, родители имеют право проверять, например, чем дети интересуются в интернете. Сейчас есть все технические возможности для этого.



Однако не стоит высмеивать интересы ребенка, если вдруг станет о них известно. Не нужно лезть и в переписку школьника с его приятелями. Но если вы все-таки чем-то обеспокоены и решили проверить мессенджеры, то делайте это аккуратно, чтобы не ранить его, иначе он навсегда закроется от вас и придумает тысячу способов маскировки своего общения.

Лучше открыть свой дом для друзей сына или дочери, по возможности познакомиться с их родителями. Тогда вы по крайней мере будете в курсе, с кем дети проводят время. Когда школьник видит интерес мамы и папы к кругу своего общения, он больше доверяет взрослым и охотнее делится с ними своими тайнами. При этом родители должны серьезно относиться к секретам детей. Не стоит обесценивать их, выносить, например, на обсуждение с приятельницами – кредит доверия надо оправдывать.

Даже в эпоху гаджетов некоторые дети ведут дневники. Порой они сами испытывают потребность записывать свои переживания, а иногда им это советует школьный психолог.



Вопрос о том, надо ли брать в руки заветную тетрадку, чтобы не пропустить что-то страшное, остается на усмотрение родителей. Если родитель заподозрил что-то неладное, то можно пойти и на такую крайнюю меру.



Скорее всего, вы не найдете ничего, кроме обычных детских переживаний. Но никогда не надо трясти перед ребенком его сокровенными записями. Даже не говорите о том, что его исповедь попала к вам в руки. В комментариях к теме про детские обиды один пользователь с горечью вспоминал о том, как мама прочитала его дневник и красной ручкой подчеркнула ошибки. По признанию мужчины, с того времени в отношениях с матерью появились холодность и отчуждение.



Родителям также важно знать, что наступит момент, когда комната подростка станет его убежищем. Взрослым придется стучать в дверь и спрашивать разрешения войти. Многие школьники устраивают в своих комнатах такой беспорядок, что родители приходят в ужас при виде разбросанных вещей. Этот период психологи советуют терпеливо пережить, стараясь не срываться на ребенке.

Демонстративно разбирать бардак, вторгаясь в пространство подростка и раскладывая все так, как удобно вам, не нужно – это только усугубит конфликт. Можно спокойно объяснить, почему вам не нравится, когда одежда не убрана в шкаф, и для чего нужно вытирать пыль. Период такого протеста со временем пройдет, а доверительные отношения придется восстанавливать.

Да, взрослым немного неприятно, что ребенок отстраняется от родителей и пытается жить своим умом и тайнами. Но без этого невозможно выпустить чадо в большую жизнь, где ему в любом случае придется принимать самостоятельные решения и надеяться на себя. Научится ли маленький человек это делать, если его постоянно контролировать и не давать возможности быть собой?

Рано или поздно ставшие взрослыми дети придут к нам с потребностью поговорить. Тут мы поймем, правильно ли общались с ними в их школьные годы. Кто-то изведет постаревших родителей упреками, а кому-то просто потребуется житейский совет и тихая доверительная беседа.