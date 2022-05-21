Почему дети не любят, когда родители выбирают для них одежду

Брюки со стрелками и юбки с оборками против модного оверсайза: мамам порой хочется, чтобы дети были одеты как на картинке в учебнике, а сами ребята отмахиваются от образа прилежных "ботаников". До какого возраста родительское мнение играет главную роль в формировании детского гардероба? Почему школьникам не нравится то, что выбираем мы? Как найти разумный компромисс? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Современные родители больше озабочены гардеробом своих детей, чем когда-то их мамы и бабушки. В прежние времена в большинстве семей не было принято одевать детей лучше, чем взрослых. Кроме того, школьная форма помогала родителям лишний раз не зацикливаться на внешнем виде отпрысков. Представители старшего поколения порой выговаривают нам, что капризов, связанных с одеждой, раньше было меньше – носили то, что велела мама.

Сегодня вряд ли найдется благополучная семья, которая по мере роста ребенка мешками не раздает вещи. Родители стараются угодить по мере сил и средств, но вокруг моды и стиля все равно иногда разыгрываются настоящие баталии.

Уже в детском саду некоторые малыши гнут свою линию, выбирая платье, похожее на наряд принцессы из мультфильма, или комбинезон "как у Артема". Но первый по-настоящему непримиримый бунт против мамы-"стилиста" случается обычно в начальной школе. Дети отказываются носить шапку-шлем, которую родители ценят за практичность и удобство. Этот гибрид головного убора и шарфа прочно ассоциируется у первоклашек с детским садом, с которым они не так давно распрощались. По мере взросления конфликты только нарастают. Но в большинстве случаев можно найти мудрое решение, выгодное обоим.

Например, купить модель, которую носят даже взрослые, а потому она обязательно понравится детям, которые так мечтают казаться большими.

Правда, не каждый родитель готов принять и понять детский протест. И даже мамы, которые сами когда-то с ненавистью носили "скучные бабушкинские" вещи, горячо выступают против попыток самовыражения своих чад. Все потому, что с годами люди становятся консервативнее и принимают сторону своих родителей, с которыми когда-то тоже вели борьбу. Временами взрослые настолько зацикливаются на своем мнении, что ни в какую не воспринимают позицию детей, полагая, что те должны действовать как в анекдоте: "Мам, я что, замерз?" "Нет. Тебе дует".



Психологи советуют не доводить до крайностей, а стараться искать компромисс с раннего детства. Желательно обсуждать с ребенком гардероб, показывая, что вам не все равно, во что одет малыш. Учитывать пожелания следует хотя бы потому, что не нам придется носить вещи, на покупке которых мы настаиваем. Например, тяжелые, но практичные (с нашей точки зрения) сапоги малыш никогда не полюбит – в них просто неудобно бегать, взбираться на горки и пинать мяч. Если ребенок высказывает свои пожелания, то надо хотя бы постараться понять, почему он так настаивает на своем варианте. И потом, в более старшем возрасте явных столкновений по поводу одежды можно избежать, если советоваться со школьником по поводу покупки, а не ставить его перед фактом.

Современные тенденции в основном весьма демократичны, сочетают в себе комфорт и практичность, но в то же время отличаются смешением стилей.

Именно это часто не нравится мамам: не все готовы принять желание дочери надеть кроссовки с юбкой-пачкой. Кому-то не нравится, если сын отправляется на экскурсию в музей в джоггерах и кедах.

С чем-то можно смириться как с приметой времени. А в том случае, если выбор детей переходит границы разумного, родители должны объяснить, почему лучше воздержаться от каких-то вариантов. Например, приходить на школьные занятия в кофточке, открывающей живот, просто неуместно, как и в дождь лучше носить непромокаемую ветровку, а не свитшот.

"Если дети выбирают нелепый прикид, родителям, несомненно, надо вмешаться. Но тут важно понимать, почему это произошло. Возможно, ребенок так себя представляет, но может быть это – сознательный вызов кому-то. В первом случае надо скорректировать наряд, чтобы концепция осталась, но школьник не выглядел пугалом. А во втором надо понять, кому и зачем предназначен "вызов", и дать ребенку подсказку, как себя проявить иначе", – рассуждает Евгения, мать троих дочерей.



Мода важна и для девочек, и для мальчиков. Школьникам не все равно, как они смотрятся со стороны, как их внешний вид оценивают сверстники. При этом целесообразно объяснить детям, что одеваться стильно и с учетом особенностей фигуры гораздо важнее, чем фанатично гнаться за модой и стараться быть похожим на кого-то.

Стоит быть готовым и к тому, что в подростковом возрасте некоторые ребята просто перестают подпускать родителей к покупке вещей, а делают это самостоятельно. "Моя дочь летом заработала деньги и решила потратить их на одежду по своему усмотрению. Выбрала белые вещи – кроссовки, рубашку и носки. Я не возражала, но сказала, что раз она сделала такой выбор, то ухаживать за обувью и стирать маркую одежду она тоже должна сама. Дочка с этим согласилась и действительно делает все вовремя и аккуратно", – поделилась мать двоих детей Татьяна.

Самостоятельный выбор вещей и ответственность за него важны. Это способствует взрослению маленького человека. Иначе, став большим, он все равно отбросит мамины установки, но потратит немало времени и денег на поиск своего образа.