Почему мамы не должны жить только ради детей

Помните, как в детстве мамы отдавали нам свои конфеты, утверждая, что не любят сладкое? На самом деле, конечно же, хотели вкусняшек, но старались больше нас баловать. Теперь настало наше время уступать детям лучшее. Надо ли в этом усердствовать? Почему мамины жертвы не всегда приносят пользу? И как заботиться о других, не забывая о себе? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Когда ребенок появляется на свет, многие женщины резко меняют приоритеты и меняются даже внешне. Излюбленной прической становится пучок или короткая стрижка. В торговых центрах неведомая сила влечет в детские отделы, вынуждая проходить мимо некогда любимых магазинов одежды и аксессуаров. Разговоры заняты в основном обсуждением развивашек и малышовых проблем.

Молодые матери действуют по принципу "а себе я в следующий раз что-нибудь куплю" и фанатично пересматривают в магазинах кронштейны с детскими костюмчиками. Но и в следующий раз тратят деньги на симпатичный комбинезончик, модную музыкальную игрушку или ворох футболок. Конечно, с появлением ребенка меняется стиль жизни и нагрузка на бюджет становится другой, но забывать о себе не стоит ни при каких обстоятельствах. Разумеется, речь не идет о тех семьях, в которых с деньгами действительно туго и выбор купить новую вещь себе или малышу в принципе не стоит.

Говорят, что превратиться из привлекательной женщины в замученную домохозяйку легко. Надо только отказывать себе во всем, когда в этом нет особой необходимости.

Сначала в походе в парикмахерскую. Мол, все равно меня дома никто не видит. Потом новоиспеченная мать откладывает покупку платья или обуви, а если приобретает заодно с детской одеждой скромную кофточку, то чувствует себя едва ли не преступницей. Выбор спортивного костюма делается в пользу темной практичной расцветки, а не той, что на пике моды. Мол, для песочницы сойдет. Кстати, опытные мамы давно заметили, что любая одежда пачкается одинаково, а на черном фоне некоторые пятна даже заметнее. Но принцип "ношу немаркое, это практично" все равно передается из поколения в поколение.

Постепенно, если интересы начинают вертеться только вокруг бытовых вопросов, женщины уделяют себе еще меньше внимания. Например, время, когда ребенок спит, мама посвящает не занятиям некогда любимой йогой, а просмотру программы о вкусных и полезных блюдах для всей семьи.

К сожалению, в большинстве случаев домашние не оценят жертв. Но зато быстро привыкнут к тому, что мама постоянно экономит на себе там, где это не нужно. Вряд ли с помощью такого подвижничества можно вырастить детей так, чтобы они не стали эгоистами. Скорее всего, ребенок, ни в чем не знавший отказа, будет и впредь относиться потребительски к родителям, а потом и к другим людям.

Чтобы не попасть в ловушку никому ненужного аскетизма, следует все-таки думать и о себе. Расставить приоритеты просто – надо планировать покупки для всей семьи. С помощью конкретного списка можно понять, так ли необходимы ребенку три однотипные водолазки и лишние наборы конструкторов. Не забыты ли взрослые. Что вы планируете купить непосредственно себе, а когда наконец нужно обновить гардероб мужу.



Следует провести ревизию шкафов: избавиться от всего, что безнадежно вышло из моды, а также от вещей в катышках и даже с едва заметными повреждениями. Их место в лучшем случае в арсенале домашней одежды. Но не в гардеробе для выхода, в том числе и на детскую площадку.

Неплохо бы вспомнить, как давно вы были в салоне красоты. Если затрудняетесь с ответом, то срочно запишитесь к мастеру маникюра или парикмахеру. Даже один поход в такое место значительно повышает самооценку и позволяет изменить отношение к себе. Тем более что давно замечено: пустая болтовня в парикмахерской действует на уставшую женщину лучше любой психотерапии. Главное, чтобы домашние поддержали вас и посидели в это время с ребенком.

Некоторые мамы в декретном отпуске превращаются в "доедал". У ребенка свой, детский рацион, муж предпочитает более тяжелую пищу, а женщина довольствуется тем, что перехватит из обоих меню. Кто-то ест второпях, стоя или на бегу. Мама словно превращается в обслуживающий персонал, забывая о том, что она хозяйка дома.

Это же касается и досуга. Не стоит жить по остаточному принципу, сводя свои интересы только к детским развлечениям. Вспомните о том, что вы когда-то любили в выходной день бродить по картинной галерее, встречаться с подругами или ходить в бассейн. Ведь это так важно – сохранить свою индивидуальность, не растворяясь в другом человеке.