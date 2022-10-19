В ГД рассмотрят предложение выдавать детям-сиротам сертификаты на квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дети-сироты, не получившие от страны жилье до своего 23-летия, возможно, смогут получать сертификаты на получение квартиры или погашение ипотечного кредита. Проект рассмотрит Госдума РФ, информирует "Парламентская газета".

Инициативу должны одобрить в Минпросвещения, Минстрое и других ведомствах. Об этом проекте стало известно на заседании рабочей группы Госдумы по вопросам обеспечения жильем детей-сирот.

По словам вице-спикера нижней палаты парламента Анны Кузнецовой, на данный момент в стране есть порядка 300 тысяч россиян, которые находятся в очереди на получение жилья, 87 тысяч из которых перешли порог своего 23-летия. Она добавила, что в текущем году количество сирот, которые стоят на учете, увеличилось на 5,1%.

Помимо этого, правительство еще не подсчитало количество детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Но, отметила вице-спикер, скорость сокращения очередей пока что невысокая.

Ранее Госдума приняла законопроект о приоритетном зачислении приемных детей в одно учебное заведение вместе с братьями и сестрами. Документ одобрили в первом чтении.

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