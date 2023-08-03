Запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях по гребле ввели в Великобритании

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Федерация гребного спорта Великобритании (British Rowing) установила запрет на участие трансгендеров и небинарных людей в женских профессиональных соревнованиях. Об этом сообщается в пресс-службе федерации.

Как отмечается в уведомлении, в женских соревнованиях могут принимать участие только те спортсмены, чей пол определяется как женский.

При этом трансгендеры и небинарные персоны смогут принимать участие в открытой категории, говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях раскритиковали фигуристку-трансгендера Минна-Марию Антикайнен, выступающую на чемпионате Европы. Известно, что ранее спортсменка идентифицировала себя мужчиной, а ее имя было Маркк-Пекка Антикайнен.

Во время выступления фигуристка упала и не смогла встать на ноги без посторонней помощи.

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