03 августа, 19:10Спорт
Запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях по гребле ввели в Великобритании
Фото: ТАСС/Matthias Bein
Федерация гребного спорта Великобритании (British Rowing) установила запрет на участие трансгендеров и небинарных людей в женских профессиональных соревнованиях. Об этом сообщается в пресс-службе федерации.
Как отмечается в уведомлении, в женских соревнованиях могут принимать участие только те спортсмены, чей пол определяется как женский.
При этом трансгендеры и небинарные персоны смогут принимать участие в открытой категории, говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях раскритиковали фигуристку-трансгендера Минна-Марию Антикайнен, выступающую на чемпионате Европы. Известно, что ранее спортсменка идентифицировала себя мужчиной, а ее имя было Маркк-Пекка Антикайнен.
Во время выступления фигуристка упала и не смогла встать на ноги без посторонней помощи.
"Ночная смена": победа трансгендера в конкурсе красоты и откровенные фото Энистон
Читайте также