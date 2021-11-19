Журова оценила новую концепцию МОК о трансгендерах в спорте

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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала Москве 24, что, если трансгендеры будут занимать призовые места на олимпиаде, это может возмутить женщин, которые выступают наравне с ними.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) представили новую концепцию справедливости для спортсменов-трансгендеров. Согласно ей, на основании трансгендерной идентичности или половых различий из соревнований не может быть исключен ни один участник.

При этом в организации уточнили, что не могут выпустить правила, которые для каждого конкретного вида спорта определят критерии допуска. Этот вопрос в МОК оставили на усмотрение федераций.





Светлана Журова депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Пока только один трансгендер участвовал, и выступила она в этом году в Токио плохо. Возможно, это создало иллюзию у членов МОК, что пусть соревнуются. Они же женщинам пока конкуренцию не составляют. Думаю, что это будет до того момента, когда с 1-го по 6-е место в женских видах спорта будут только трансгендеры занимать. И женщин в итоге это очень сильно возмутит.

По словам Журовой, МОК представил только концепцию, а окончательное решение должны принять все страны.

"Я думаю, что пока далеко не все страны готовы. Это надо менять законодательство практически каждой страны, закон, где допуск трансгендеров на равных с женщинами, должен быть, иначе трансгендеров не будет на Олимпийских играх", – объясняет депутат.

Журова добавила, что, вероятно, для трансгендеров нужно создать отдельную дисциплину, где бы они соревновались между собой.





Светлана Журова депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Я даже, кстати, представила, что мусульманским мужчинам придется бороться в борьбе с такой женщиной-мужчиной. Как бы это не привело к тому, что люди просто откажутся выходить на ковер.

Ранее спортсменка из Новой Зеландии Лорел Хаббард стала первым трансгендером, выступившим на Олимпийских играх. В 2021 году в Токио тяжелоатлетка не смогла поднять начальный вес и выбыла из борьбы.

Вместе с тем Хаббард объяснила, почему решила участвовать в соревнованиях. По словам спортсменки, основной ее целью было признание, а не победа. Новозеландка уточнила, что своим выступлением хотела вдохновить других спортсменов и показать им, насколько мир может быть разнообразным.