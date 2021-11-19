Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

14:40

Главная / Новости /

Журова оценила новую концепцию МОК о трансгендерах в спорте

"Женщин это возмутит": Журова – про новую концепцию МОК о трансгендерах в спорте
спорт эксклюзив

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала Москве 24, что, если трансгендеры будут занимать призовые места на олимпиаде, это может возмутить женщин, которые выступают наравне с ними.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) представили новую концепцию справедливости для спортсменов-трансгендеров. Согласно ей, на основании трансгендерной идентичности или половых различий из соревнований не может быть исключен ни один участник.

При этом в организации уточнили, что не могут выпустить правила, которые для каждого конкретного вида спорта определят критерии допуска. Этот вопрос в МОК оставили на усмотрение федераций.

Пока только один трансгендер участвовал, и выступила она в этом году в Токио плохо. Возможно, это создало иллюзию у членов МОК, что пусть соревнуются. Они же женщинам пока конкуренцию не составляют. Думаю, что это будет до того момента, когда с 1-го по 6-е место в женских видах спорта будут только трансгендеры занимать. И женщин в итоге это очень сильно возмутит.
Светлана Журова
депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту

По словам Журовой, МОК представил только концепцию, а окончательное решение должны принять все страны.

"Я думаю, что пока далеко не все страны готовы. Это надо менять законодательство практически каждой страны, закон, где допуск трансгендеров на равных с женщинами, должен быть, иначе трансгендеров не будет на Олимпийских играх", – объясняет депутат.

Журова добавила, что, вероятно, для трансгендеров нужно создать отдельную дисциплину, где бы они соревновались между собой.

Я даже, кстати, представила, что мусульманским мужчинам придется бороться в борьбе с такой женщиной-мужчиной. Как бы это не привело к тому, что люди просто откажутся выходить на ковер.
Светлана Журова
депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту

Ранее спортсменка из Новой Зеландии Лорел Хаббард стала первым трансгендером, выступившим на Олимпийских играх. В 2021 году в Токио тяжелоатлетка не смогла поднять начальный вес и выбыла из борьбы.

Вместе с тем Хаббард объяснила, почему решила участвовать в соревнованиях. По словам спортсменки, основной ее целью было признание, а не победа. Новозеландка уточнила, что своим выступлением хотела вдохновить других спортсменов и показать им, насколько мир может быть разнообразным.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать