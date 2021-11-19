Журова оценила новую концепцию МОК о трансгендерах в спорте

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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала Москве 24, что, если трансгендеры будут занимать призовые места на олимпиаде, это может возмутить женщин, которые выступают наравне с ними.
Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) представили новую концепцию справедливости для спортсменов-трансгендеров. Согласно ей, на основании трансгендерной идентичности или половых различий из соревнований не может быть исключен ни один участник.
При этом в организации уточнили, что не могут выпустить правила, которые для каждого конкретного вида спорта определят критерии допуска. Этот вопрос в МОК оставили на усмотрение федераций.
По словам Журовой, МОК представил только концепцию, а окончательное решение должны принять все страны.
"Я думаю, что пока далеко не все страны готовы. Это надо менять законодательство практически каждой страны, закон, где допуск трансгендеров на равных с женщинами, должен быть, иначе трансгендеров не будет на Олимпийских играх", – объясняет депутат.
Журова добавила, что, вероятно, для трансгендеров нужно создать отдельную дисциплину, где бы они соревновались между собой.
Ранее спортсменка из Новой Зеландии Лорел Хаббард стала первым трансгендером, выступившим на Олимпийских играх. В 2021 году в Токио тяжелоатлетка не смогла поднять начальный вес и выбыла из борьбы.
Вместе с тем Хаббард объяснила, почему решила участвовать в соревнованиях. По словам спортсменки, основной ее целью было признание, а не победа. Новозеландка уточнила, что своим выступлением хотела вдохновить других спортсменов и показать им, насколько мир может быть разнообразным.
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