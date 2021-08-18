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Спорт

14:33

Слуцкая иронично высказалась о трансгендерах в фигурном катании

спорт

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на новость о допуске сменивших пол спортсменов к участию в соревнованиях по фигурному катанию. Об этом сообщает "Газета.ру".

Соответствующее решение принял Международный союз конькобежцев (ISU), опубликовавший 13 августа правила для трансперсон в данной спортивной дисциплине.

"ISU опубликовал заявление, в соответствии с которым трансгендеры получают право перехода из одной категории фигурного катания в другую! Вот так, любовался ты красивым мужским катанием, а завтра этот же любимчик – уже твой соперник. Удивительно, не правда ли?" – заявила Слуцкая.

Она отметила, что мужская художественная гимнастика после данного нововведения кажется цветочками.

Ранее Международный олимпийский комитет раскритиковал российские телеканалы за издевательские сюжеты о первой трансженщине в истории Игр Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Как подчеркнули в МОК, дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх.

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