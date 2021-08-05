В МОК осудили издевки российских телеканалов в адрес трансженщины

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Международный олимпийский комитет раскритиковал российские телеканалы за издевательские сюжеты о первой трансженщине в истории Игр Лорел Хаббард из Новой Зеландии, сообщает "Газета.ру".

Как подчеркнули в МОК, дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх.

"Мы связывались с нашим официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии, и принимаем соответствующие меры. Мы приветствуем то, что Токио-2020 стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр", – говорится в заявлении.

Ранее Хаббард досрочно завершила свое выступление на соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпийских играх в Токио. Она провалила все попытки взять вес.

Хаббард объяснила, почему решила участвовать в соревнованиях. После провального выступления на Олимпиаде спортсменка получила много критики в свой адрес, в связи с чем решила обратиться к общественности с заявлением. Она уточнила, что ее участие в соревнованиях нельзя преувеличивать, поскольку она является "простым человеком".

При этом она отметила, что основной ее целью была не победа, а признание. Ей было важно, чтобы ее считали спортсменкой, участвовавшей на Олимпиаде. Также она заявила о намерении уйти из большого спорта. По ее словам, своим выступлением она хотела лишь вдохновить других спортсменов и показать им, насколько разнообразным может быть мир.

43-летняя Хаббард раньше была мужчиной: сменить пол она решила в 35 лет. С 2015 года, согласно решению Международного олимпийского комитета, мужчины, сменившие пол без хирургического вмешательства, при определенном уровне тестостерона могут выступать на Играх в женской категории.