Сменивший пол Эллиот Пейдж впервые опубликовал фото после удаления груди

Фото: instagram.com/elliotpage

Звезда фильма "Джуно" и сериала "Академия Амбрелла" Эллиот Пейдж впервые после удаления груди опубликовал фото с обнаженным торсом на своей странице в Instagram.

На теле актера видны шрамы, но они его не смущают. Пост набрал более двух миллионов лайков. В комментариях другие звезды написали Эллиоту слова поддержки.

"Хорошего лета, Эллиот", – написала актриса Джулиана Мур.

О своей трансгендерности актриса Эллен Пейдж объявила в декабре прошлого года. В Twitter звезда попросила называть себя Эллиот, а в качестве корректного обращения использовать местоимения он/они.

Сервис Netflix поддержал превращение актрисы Эллен Пейдж в Эллиота Пейджа. Имя актрисы быстро изменили в базе данных, а также во всех проектах, где задействован Эллиот.