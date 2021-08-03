Трансгендерная спортсменка объяснила свое решение выступить на Олимпиаде

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Трансгендерная спортсменка Лорел Хаббард, которая стала первым трансгендером в истории Олимпийских игр, объяснила, почему решила участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

После провального выступления на Олимпиаде спортсменка получила много критики в свой адрес, в связи с чем решила обратиться к общественности с заявлением.

Она уточнила, что ее участие в соревнованиях нельзя преувеличивать, поскольку она является "простым человеком".

При этом она отметила, что основной ее целью была не победа, а признание. Ей было важно, чтобы ее считали спортсменкой, участвовавшей на Олимпиаде.

Также она заявила о намерении уйти из большого спорта. По ее словам, своим выступлением она хотела лишь вдохновить других спортсменов и показать им, насколько разнообразным может быть мир.

"Надеюсь, что мне удалось воодушевить кого-то. И, надеюсь, что люди, которые переживают какие-либо трудности в жизни, увидят, что в мире есть возможности жить по-настоящему", – сказала она.

Ранее Хаббард досрочно завершила свое выступление на соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпийских играх в Токио. Она провалила все попытки взять вес.

43-летняя Хоббард раньше была мужчиной: сменить пол она решила в 35 лет. С 2015 года, согласно решению Международного олимпийского комитета, мужчины, сменившие пол без хирургического вмешательства, при определенном уровне тестостерона могут выступать на Играх в женской категории.