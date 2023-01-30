Болельщики раскритиковали выступление фигуристки-трансгендера на чемпионате Европы

Фигуристка-трансгендер выступила на церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию. Состязания проходили в Финляндии с 25 по 29 января. Появление спортсменки на льду завершилось падением и критикой со стороны болельщиков. Рассказываем подробности скандального выступления.



Спортсмен в юбке

Церемония открытия чемпионата Европы по фигурному катанию 2023 года в финском городе Эспоо завершилась скандалом. На лед вышла 59-летняя спортсменка-трансгендер Минна-Мария Антикайнен. Фигуристка неуверенно держалась на коньках, а затем и вовсе упала. У нее получилось подняться на одно колено, но встать на ноги без посторонней помощи она уже не смогла.

О спортсменке известно, что ранее ее звали Маркку-Пекка Антикайнен, передает . В 43 года мужчина решил объявить всем, что он женщина, сообщает "Р-Спорт". В детстве Маркку-Пекка хотел стать фигуристом, но долгое время не мог осуществить мечту. В 50 лет он все-таки решил попробовать себя в этом виде спорта. Известно, что в его репертуаре даже есть программа по сериалу "Зена – королева воинов".

Первых успехов ему удалось добиться в 2017 году. Тогда на неофициальном чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) мужчина отвоевал себе бронзу среди взрослых фигуристов-одиночников. Но забрать приз спортсмен так и не смог. Все из-за того, что Маркку-Пекка выступал в юбке – это противоречило нормам соревнований.

О том, что допуск к женским состязаниям трансгендеров способен уничтожить спорт, еще в 2021 году заявил Владимир Путин. "Здравый смысл-то какой-то должен быть во всем. Или спортсмены. Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина – женщина, мужчина – мужчина", – отметил тогда глава государства.



"Встречайте – новая нормальность"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выход на лед трансгендера на открытии чемпионата Европы по фигурному катанию. Она сравнила с цирковыми пародиями номер спортсменки.





Мария Захарова официальный представитель МИД России Раньше такие пародии показывали в цирке. Встречайте – новая нормальность.

В некоторых финских СМИ выступление фигуристки-трансгендера попытались преподнести в качестве триумфа разнообразия в спорте. Однако реакция болельщиков, которой они поделились в соцсетях, оказалась неоднозначной.

"Это посмешище. Жалко и смешно. Но очень тревожно за будущее, когда такое чудище становится нормой в ущерб настоящим женщинам", – заявила одна из комментаторов.

Другой пользователь назвал выступление Минны-Марии оскорблением всех женщин в мире. Некоторые болельщики не поверили в то, что фигуристка занимается спортом 10 лет: "Помимо всего прочего, еще и слабо одарен", – написал еще один комментатор.

Другие же посчитали, что это пародия на гимнастику 1988 года. "Реальность выходит за рамки фантастики", – отметили пользователи.