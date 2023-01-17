Психолог осудила закон, который разрешит подросткам в Австралии выбирать пол

В австралийском штате Квинсленд могут принять закон, который позволит достигшим 16 лет подросткам менять сведения о половой принадлежности, сообщают СМИ. У готовящегося нововведения есть критики. Тем не менее ожидается, что большинство депутатов регионального парламента поддержат проект. Разбираемся, как такой закон может сказаться на детской психике.



Новый пол без волокиты

Власти австралийского штата Квинсленд собираются наделить подростков правом с 16 лет самостоятельно выбирать себе пол. Сообщения о подготовке соответствующих изменений в законодательстве появились в СМИ. Отмечается, что нововведение также упростит для трансгендеров процесс получения документов о смене пола. Кроме того, позволит родителям не указывать в свидетельстве о рождении половую принадлежность ребенка.

Обсуждаемый закон предполагает, что достигшие шестнадцатилетия подростки смогут направить запрос, чтобы получить сертификат о признании их пола. Причем документ выдадут даже без медицинского заключения о расстройстве гендерной идентичности, которое необходимо предъявить сегодня. Не потребуется и согласие от родителей. Вместо этого можно будет предоставить свидетельство одного взрослого, который знает ребенка не менее года.

Если изменить данные о себе захочет подросток в возрасте от 12 до 15 лет, то в этом случае уже потребуется разрешение от родителей. Если получить его не удастся, то дети смогут обратиться за помощью в суд.

Что касается взрослых, которые решили в документах изменить свой пол, то они также без проблем смогут подать заявление и им выдадут бумаги в установленный срок. Предъявлять какие-либо дополнительные справки не понадобится.

Примечательно, что у готовящегося нововведения есть и критики. Они убеждены, что, если закон все-таки примут, женщины потеряют возможность быть в окружении лишь представительниц своего же пола в туалетах, душевых и других подобных местах. Кроме того, по мнению австралийских юристов, изменение может вызвать проблемы у различных государственных структур. Тем не менее, по данным СМИ, проект поддержат большинство депутатов регионального парламента.



Нездоровые законы

Фото: AP Photo/Domenico Stinellis

Детский психолог Наталья Наумова заявила, что австралийский законопроект про смену сведений о половой принадлежности вредит психике ребенка, и назвала его провокационным.



Мода на смену половой принадлежности в последние годы распространилась в западных странах. Например, широко освещалась история Шайло – дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта. Она объявила себя мальчиком и в 13 лет сменила имя, став Джоном во всех своих официальных документах. Сообщалось, что это было сделано с разрешения Анджелины Джоли, которая поддержала дочь. Сын актера Лива Шрайбера Сэмюэл Кай однажды вышел в свет с отцом, выбрав в качестве наряда розовое платье с рюшами и босоножками. Подросток уже несколько лет отращивает волосы, носит топы, юбки. Его мама, актриса Наоми Уоттс, поддерживает ребенка и его эксперименты.



"16 лет – возраст противоречий и максимализма. Ребята и к 18 годам еще не до конца созревают, потому что лобные структуры головного мозга, которые отвечают за эмоционально-волевую сферу, формируются у современной молодежи к 23 годам", – отметила эксперт в беседе с Москвой 24.





Наталья Наумова детский психолог В 16 лет человеку весело: просто поменяю пол, удивлю всех, покажу документы. Для кого-то же это покажется интересной идеей, и в последующем ребенок решит сменить биологический пол, хотя ранее он бы так не сделал и даже не задумался на эту тему. Это провокация детской психики.

По словам психолога, в любой популяции есть порядка 1% особей, которые имеют нетрадиционную ориентацию. "Но когда детям навязывают, что смена пола это нормально, то этот процент сильно увеличивается", – добавила Наумова.

Кроме того, психолог уверена, что законопроект нарушает нравственные границы детей, поскольку здорового маленького человека "отправляют размышлять" над этим фактом.

