В РФ возбудили первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что дело возбуждено по статье 6.21 КоАП в отношении издательства "Попкорн букс" после его запросов. Одновременно возбуждено дело по статье "Мелкое хулиганство".

В начале декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому на территории РФ полностью запрещается пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Согласно документу, за пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ и интернете можно получить штраф в размере 5 миллионов рублей.

Новости часа: ГД приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

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