Дочь Анджелины Джоли сменила имя на мужское

Первенец пары Джоли и Питта определяется с гендерной принадлежностью

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".

Отмечается, что звездная наследница изменила имя во всех своих официальных документах. Данное решение было принято после разрешения Джоли, которая поддерживает своих детей во всем, в том числе и в таких изменениях.

Однако Брэд Питт с решением девочки не согласен. Как уточняется, голливудский актер всегда был категорически против трансгендерных наклонностей.

Бывшие супруги Анджелина и Брэд являются родителями шестерых детей: родных Шайло, Вивьен, Нокса и приемных Захары, Пакса и Мэддокса. Их брак был узаконен 23 августа 2014 года, однако в 2016 году Анджелина Джоли подала на развод. Всего же Анджелина и Брэд провели вместе 12 лет.

Ранее Анджелина Джоли написала откровенное эссе, в котором рассказала об онкологических заболеваниях бабушки и матери и о собственной операции по удалению груди.

Актриса заявила, что решилась на хирургическое вмешательство, чтобы у нее была возможность увидеть взросление своих детей и появление на свет внуков. Джоли также призналась, что не жалеет о шрамах, которые остались после операции.

