Анджелина Джоли рассказала о смерти матери и удалении груди

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Голливудская актриса Анджелина Джоли написали откровенное эссе, в котором рассказала о онкологических заболеваниях бабушки и матери, а также о собственной операции по удалению груди.

В тексте, который опубликовал журнал Time, актриса вспомнила, как в детстве сидела у постели мамы. После смерти родственницы, Джоли прошла обследование на вероятность онкологического заболевания. Результаты теста показали, что организм актрисы уязвим перед раком груди и яичников.

"У меня была двойная мастэктомия, позже я удалила яичники и маточные трубы, значительно уменьшив, хоть и не полностью, риск развития рака", – поделилась звезда.

По словам Анджелины Джоли, она сделала операцию, чтобы увидеть взросление своих детей и появление внуков. Актриса даже призналась, что не жалеет о шрамах, которые остались после хирургического вмешательства.

Ранее киноэксперты раскритиковали последний фильм Джоли, "Малефисента: Владычица тьмы". Прославленная актриса исполнила роль заглавной героини в компании Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг. По мнению критиков, фильм интересен только визуальным рядом.