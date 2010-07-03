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Культура

16 октября, 21:27

Киноэксперты раскритиковали продолжение "Малефисенты"

культура

кадр из фильма “Малефисента: Владычица тьмы”, режиссер Йоаким Реннинг

Киноэксперты раскритиковали сиквел "Малефисенты" режиссера Хоакима Роннинга за недостаточно глубокий сюжет. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины составил 54%.

Вместе с тем большинство рецензентов похвалили игру Анджелины Джоли, Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг, исполнивших главные роли.

The Washington Post назвал картину "скучной" и не советовал смотреть ее с детьми. По мнению The New York Post, сценарий сильно проигрывает первой части ленты.

В Entertainment Weekly высказали мнение, что фильм интересен только визуальным рядом, а The Guardian проект разочаровал, поскольку кроме ярких актерских работ выделить в нем нечего.

Variety назвал создателей фильма "самыми большими злодеями", обвинив в нарушении канонов киностудии Disney.

Ранее в Instargram студии Disney появилось черно-белое видео, на котором показан процесс нанесения грима Джоли – в итоге она предстает в образе волщебницы Малефисенты. За несколько часов ролик собрал более миллиона просмотров.

Картина "Малефисента: Владычица тьмы" выйдет в российский прокат 17 октября. Первая часть франшизы, рассказывающая историю могущественной злой феи, вышла в 2014 году и была номинирована на "Оскар" за лучшие костюмы. Ее мировые сборы составили более 750 миллионов долларов.

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