Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы

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Актрису Анджелину Джоли и актера Ричарда Мэддена эвакуировали со съемочной площадки фильма "Вечные" на Канарских островах. На площадке была обнаружена неразорвавшаяся бомба.

Специалисты заявили, что бомба могла остаться на острове со времен Второй мировой войны.

"Это ужасно. Бомба пролежала здесь десятилетия нетронутой, но что бы случилось, если бы ее потревожили? Здесь снимались самые большие голливудские звезды, и никто не подозревал", – рассказал инсайдер, передает "Газета.ру".

Уточняется, что бомбу успешно обезвредили.

Ранее Анджелина Джоли написала откровенное эссе, в котором рассказала об онкологических заболеваниях бабушки и матери и о собственной операции по удалению груди. Актриса заявила, что решилась на хирургическое вмешательство, чтобы у нее была возможность увидеть взросление своих детей и появление на свет внуков. Джоли также призналась, что не жалеет о шрамах, которые остались после операции.

