Захарова высказалась о выступлении трансгендерной фигуристки на чемпионате Европы

Фото: areena.yle.fi/tv

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выступление трансгендера на открытии чемпионата Европы по фигурному катанию, сравнив номер с цирковыми пародиями.

"Раньше такие пародии показывали в цирке. Встречайте – новая нормальность", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, на церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию 2023 года выступила 59-летняя фигуристка-трансгендер Минна-Мария Антикайнен, которую в прошлом звали Маркку-Пекка Антикайнен. Во время номера спортсменка не смогла удержать равновесие и упала.

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