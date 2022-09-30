Путин заявил, что РФ не приемлет навязывание извращений детям

Фото: depositphotos/Veresovich

Россия дорожит традиционными ценностями, для нее неприемлемо разрушение института семьи и навязывание извращений детям, заявил Владимир Путин в Кремле на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.

"Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был "родитель номер 1, номер 2, номер 3"? Совсем спятили уже? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов навязывали извращения?" – сказал президент.

Путин подчеркнул, что такое воспитание подрастающего поколения ведет к деградации и вымиранию.

Ранее российский президент назвал бредом предлагаемый странами Запада якобы основанный на правилах порядок. По словам Путина, Россия по таким порядкам жить не будет. Обещания о нерасширении НАТО оказались грязным обманом, подчеркнул президент.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!