Путин заявил, что РФ не приемлет навязывание извращений детям

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Россия дорожит традиционными ценностями, для нее неприемлемо разрушение института семьи и навязывание извращений детям, заявил Владимир Путин в Кремле на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
"Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был "родитель номер 1, номер 2, номер 3"? Совсем спятили уже? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов навязывали извращения?" – сказал президент.
Путин подчеркнул, что такое воспитание подрастающего поколения ведет к деградации и вымиранию.
Ранее российский президент назвал бредом предлагаемый странами Запада якобы основанный на правилах порядок. По словам Путина, Россия по таким порядкам жить не будет. Обещания о нерасширении НАТО оказались грязным обманом, подчеркнул президент.
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