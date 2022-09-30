Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Владимир Путин назвал позором то, как лидеры ряда западных стран "глотают" американское хамство. Об этом он заявил, выступая в Кремле по итогу референдумов.

Подлинными причинами гибридной войны против России Путин назвал алчность Запада и его желание сохранить свою власть в мире. Глава государства добавил, что Западу критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США.

По словам президента, Штаты своими действиями спровоцировали миграционные потоки в мире. Также он напомнил, что США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Южную Корею и ряд других стран, цинично называя их союзниками.

"Запад проводит политику тотальной десуверенизации в мире, отсюда их агрессия к традиционным ценностям и суверенитету стран. Он разрушает целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу", – сказал Путин.

Он напомнил, что США единственные в мире дважды применили ядерное оружие, создав прецедент.

Выступление Владимира Путина по случаю подписания договоров о принятии в состав России новых субъектов прошло в Георгиевском зале Кремля. После выступления главы государства состоялась церемония подписания документов. В ней приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.



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