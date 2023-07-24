Путин подписал закон о запрете операций по смене пола в РФ

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Владимир Путин подписал закон о введении в России запрета на операции по смене пола. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся в закон об основах охраны здоровья граждан. Он будет дополнен новой статьей, которая запрещает проводить операции, применять препараты, направленные на смену пола.

Однако запрет не распространяется на вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей. Решения о подобных медицинских вмешательствах будут приниматься врачебными комиссиями медицинских организаций, подведомственных Минздраву.

Новый закон предполагает, что смена пола одним из супругов является основанием для прекращения заключенного им ранее брака. Кроме того, лица, которые изменили пол, не смогут быть усыновителями и опекунами детей.

В сопроводительных документах к закону сказано, что новые нормы будут способствовать защите конституционных нравственных и семейных устоев общества России, а также сохранению здоровья российских граждан, прежде всего, детей.

Закон вступит в силу со дня его опубликования. Однако его нормы не распространятся на лица, изменившие пол до вступления закона в силу.

19 июля сенаторы Совета Федерации единогласно утвердили документ о введении в стране запрета на смену пола человека. До этого инициативу утвердили депутаты Госдумы. Из проекта следует, что вносить изменения в запись актов гражданского состояния можно будет лишь на основании медицинского заключения. Правительство составит реестр организаций, а также форму и порядок выдачи таких решений.

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