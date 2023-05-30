Врачам запретят делать операции по смене пола, кроме лечения аномалий у детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачам запретят делать операции по смене пола, кроме лечения случаев аномалий у детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

По информации издания, Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" предлагается дополнить новым положением.

"Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков", – говорится в нем.

Однако допускаются оперативные вмешательства в случае необходимости лечения аномалий. Решение об операции должна принимать врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения.

Также проект устанавливает, что органы ЗАГС не смогут вносить изменения в документы о смене пола на основе медицинских справок. Соответствующие поправки планируется внести в закон "Об актах гражданского состояния". Предлагается признать утратившей силу норму, согласно которой органы ЗАГС могут вносить исправления в документы граждан, которые предоставили справку о смене пола.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить смену пола без хирургических операций в рамках борьбы с молодыми людьми, пытающимися уклониться от призыва на военную службу.

Появилась информация, что Минюст РФ занимается разработкой законодательной инициативы о запрете смены пола в паспорте. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщал, что с 2018 по 2022 год было зарегистрировано более 2 700 случаев смены пола.

В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что мужчины, которые сменили пол только "на бумаге" для того, чтобы не попасть в армию, – мошенники.

