В ГД призвали ввести мораторий на классификацию болезней, где транссексуализм не болезнь

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Депутат Госдумы Ирина Филатова считает, что необходимо ввести мораторий на одиннадцатую версию Международной классификации болезней (МКБ-11), так как там транссексуализм не признается болезнью. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Мы уже сделали первый и важный шаг – запретили ЛГБТ-пропаганду. Но это только начало. Требуется продуманное и последовательное изменение законодательства. В первоочередном порядке необходимо ввести мораторий на МКБ-11, так как, согласно этому документу, транссексуализм вообще не признается болезнью", – написала она.

По словам депутата, смена пола требует больших средств, поэтому трансгендеры во всем мире чаще всего заняты в криминальных сферах: в проституции, торговле наркотиками и других. В связи с этим многие из них являются носителями ВИЧ и СПИД, заявила Филатова.

Помимо этого, заявила депутат, гендерная идеология, на которой строится фармбизнес по стерилизации населения, должна быть признана экстремистской.

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в ГД планируется ввести поправки, которые запретят официальную смену пола по документам без проведения хирургических операций.

По словам источника СМИ, находящегося в Думе, принятие поправок связано не только с защитой семейных и традиционных ценностей, но и с началом призывной кампании. Собеседник отметил, что многие молодые люди во избежание призыва попытались сменить пол.