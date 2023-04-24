В ГД внесли законопроект о полумиллионном штрафе за рекламу сексуальных услуг

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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о штрафе до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на соответствующий законопроект.

Инициативой предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ статьей "Реклама сексуальных услуг".

За распространение в общественных местах такой рекламы или объявлений, содержащих скрытое предложение таких услуг, предлагается ввести штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей – для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей – для юридических лиц.

Инициативу аргументировали тем, что размещение подобной рекламы в Санкт-Петербурге наносит ущерб историческому облику города. Штрафы, по мнению депутатов, станут предупредительной мерой, а также позволят минимизировать последствия от порчи имущества.

До этого в Кабардино-Балкарии задержали участников преступной группы, торговавших женщинами. Они склоняли женщин к переезду в другую страну и вовлекали в проституцию. Подобное происходило в период с 2010 по 2019 год.

