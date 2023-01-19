Роскомнадзор перечислил признаки ЛГБТ-пропаганды

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Проект приказа, регламентирующий, какую именно информацию можно отнести к пропаганде нетрадиционных отношений, смены полы и педофилии, подготовлен Роскомнадзором (РКН) и опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он может вступить в силу осенью 2023 года.

Согласно документу, сайты могут быть признаны запрещенными в случае, если на них содержится информация, которая:

направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;

убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, а также направлена на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных отношениях;

создает представление равноценности в социуме традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

поддерживает отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное;

направлена на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека, а также содержит обоснование или оправдание допустимости;

выражает социальное (или иное) одобрение людей, отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками.

Отмечается, что даже в случае принятия приказа Роскомнадзора, данные критерии начнут действовать не сразу, а с 1 сентября 2023 года. Срок их действия – 6 лет.

В Минцифры сообщили "Ведомостям", что в настоящее время идет активная работа над подзаконными актами.

В свою очередь, глава комитета по информационным технологиям, связи и массовым коммуникациям Госдумы Александр Хинштейн отметил, что в конце 2022 года уже состоялось два заседания с участием представителей российских онлайн-кинотеатров. В ходе них удалось обсудить новые нормы.

В ближайшее время с платформ и онлайн-кинотеатров будут удалены фильмы и сериалы, которые формируют привлекательный образ ЛГБТ-отношений. При этом, по словам представителя одного из российских видеосервисов, картины, в которых подобные отношения рассматриваются в нейтральном или негативном ключе, могут быть разрешены к показу с маркировкой 18+.

Под угрозой удаления в настоящее время находится несколько проектов, среди них – "Горбатая гора", "Назови меня своим именем". Кроме того, пропаганда ЛГБТ якобы содержится и в некоторых эпизодах сериалов "Сексуальная жизнь студенток" и "Будет больно". По данным издания, к настоящему времени ряд сцен и подходящие под приказ фильмы уже недоступны на легальных российских видеосервисах. Как рассказали "Ведомостям" три топ-менеджера таких проектов, картины начали удалять из-за того, что 9 января 2023 года закончился переходный период, в рамках которого РКН не осуществлял мониторинг по исполнению закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

При этом в одном из видеосервисов добавили, что сериал или фильм могут разрешить показывать, но с маркировкой 18+, если описание ЛГБТ-события идет в нейтральном или негативном ключе.

Вместе с тем управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко пояснил, что экспертиза одной ленты может занять несколько недель, а репертуар даже одного онлайн-кинотеатра в категории 18+ – годы. Еще одной проблемой старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Константин Добрынин назвал дискретность закона. По его мнению, практически невозможно минимизировать риски, даже если пытаться действовать на упреждение.

"Например, при наличии минимальных сомнений в том, содержит ли тот или иной фильм признаки ЛГБТ-пропаганды, самим обращаться к экспертам. Потому что на одного эксперта, не усмотревшего пропаганду, найдется десять оценивших это иначе", – констатировал Добрынин.

В начале декабря Владимир Путин подписал закон, согласно которому на территории РФ полностью запрещается пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Согласно документу, за пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ и интернете можно получить штраф в размере 5 миллионов рублей.

Новости часа: Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

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