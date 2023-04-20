Юрист попросил проверить выступление Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Юрист Максим Суров попросил прокуратуру проверить видеоролик с выступления Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду. Об этом сообщает "Абзац" со ссылкой на обращение.

"Прошу в случае выявления нарушений закона РФ о пропаганде ЛГБТ (нетрадиционных отношений) привлечь к ответственности народного артиста РФ Киркорова Ф. Б., а также организаторов концерта", – указано в документе.

Сурову не понравился видеоролик, выложенный на одном из телеграм-каналов. На записи Киркоров закидывает ногу на акробата и обнимает его из кордебалета.

Ранее с Киркорова потребовали взыскать свыше 4,5 миллиона рублей из-за долга по договору оказания услуг. Иск рассмотрят 11 мая.

Кроме того, на народного артиста РФ также подавали в суд за оскорбление чувств верующих. Однако судья не удовлетворил требования обвинителя.