Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

Шоу-бизнес

Юрист попросил проверить выступление Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Юрист Максим Суров попросил прокуратуру проверить видеоролик с выступления Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду. Об этом сообщает "Абзац" со ссылкой на обращение.

"Прошу в случае выявления нарушений закона РФ о пропаганде ЛГБТ (нетрадиционных отношений) привлечь к ответственности народного артиста РФ Киркорова Ф. Б., а также организаторов концерта", – указано в документе.

Сурову не понравился видеоролик, выложенный на одном из телеграм-каналов. На записи Киркоров закидывает ногу на акробата и обнимает его из кордебалета.

Ранее с Киркорова потребовали взыскать свыше 4,5 миллиона рублей из-за долга по договору оказания услуг. Иск рассмотрят 11 мая.

Кроме того, на народного артиста РФ также подавали в суд за оскорбление чувств верующих. Однако судья не удовлетворил требования обвинителя.

Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов

Читайте также

шоу-бизнес
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика