Православный активист подал на Киркорова в суд за оскорбление чувств верующих

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Православный активист Михаил Феодориди подал иск в сторону российского артиста Филиппа Киркорова. Он потребовал от певца моральную компенсацию за оскорбление чувств верующих, передает ТАСС.

Столичный Таганский суд уже принял к рассмотрению прошение активиста. Согласно иску, Феодориди требует компенсацию из-за музыкального клипа, где в качестве бутафории используется крест.

Суд пока что не назначил дату рассмотрения иска. В свою очередь, представитель Киркорова Александр Добровинский не согласился с обвинениями. По его словам, изображение креста в клипе олицетворяет поклонение Марии Магдалине.

"Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой. Но каждый видит то, что хочет увидеть, или то, что ему выгодно, чтобы очернить артиста", – заявил Добровинский.

Он также подчеркнул, что в РФ существуют принципы свободы творчества.

В декабре прошлого года в СМИ появилась информация, что на Киркорова подали в суд из-за его танцев на кресте. Добровинский подчеркивал, что для привлечения певца к ответственности нет никаких оснований.

Адвокат выразил мнение, что такие заявления являются заказными.



Филиппа Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих из-за шоу с крестом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!