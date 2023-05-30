В ГД заявили, что операции по смене пола разрешат для детей с физиологическими аномалиями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Совете Госдумы фракции выступили с поддержкой решения, согласно которому операции по смене пола будут проводиться только для детей с врожденными физиологическими аномалиями. Окончательное решение об операции должна принять врачебная комиссия, заявила депутат ГД Ирина Филатова.

Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил доработать инициативу о запрете смены пола без проведения операции исходя из предложений депутатов, чтобы в дальнейшем внести ее в ГД.

"Вчера на Совете Думы было достигнуто соглашение об итоговом варианте, который был поддержан всеми фракциями. Медицинские операции по смене пола будут возможны только для детей при лечении врожденных физиологических аномалий по решению врачебной комиссии", – написала Филатова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что из оснований о внесении изменений в персональные данные следует, что граждане больше не смогут сменить в документах пол через ЗАГС на основании заключений, полученных от врачей.

По словам Филатовой, работа над новым законопроектом и его текстом продолжалась все выходные.

"Рассматривалось несколько версий. Победу одержал самый жесткий вариант, не допускающий нефизиологических исключений", – отметила депутат ГД.

В начале мая сообщалось, что в РФ могут запретить смену пола без хирургических операций в рамках борьбы с молодыми людьми, пытающимися уклониться от призыва на военную службу.

Появилась информация, что Минюст РФ занимается разработкой законодательной инициативы о запрете смены пола в паспорте. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщал, что с 2018 по 2022 год было зарегистрировано более 2 700 случаев смены пола.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что мужчины, которые сменили пол только "на бумаге" для того, чтобы не попасть в армию, – мошенники.

