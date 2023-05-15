В ГД предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство с 15 до 18 лет

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Депутаты из фракции "Справедливая Россия – За правду" инициировали законопроект о повышении возраста согласия на медицинское вмешательство с 15 до 18 лет, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

"Курить можно с 18 лет, алкоголь с 21 года, голосовать на выборах с 18 лет, а пол менять с 15 лет... Мы считаем, это неправильно", – передает его слова РИА Новости.

Гусев, выступая на круглом столе по новым вызовам в сфере образования, добавил, что авторы инициативы уже заручилась поддержкой депутатов других фракций.

По его словам, дети принимают многие решения без согласия родителей относительно медицинского вмешательства, например, решают, какие именно им необходимы прививки и так далее.

Парламентарий считает, что медицинское сообщество поддержит новый законопроект.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируют ввести поправки, которые запретят официальную смену пола по документам без проведения хирургических операций. Как отмечал источник, это связано в том числе с тем, что многие молодые люди во избежание призыва попытались сменить пол.

Предложения по запрету смены пола без операции Госдума планировала рассмотреть на заседании 15 мая.