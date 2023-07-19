Совфед утвердил закон о запрете смены пола в России

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Сенаторы Совета Федерации единогласно утвердили документ о введении в стране запрета на смену пола человека. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" дополнится новым пунктом, который запретит проводить медицинские вмешательства, а также применять специальные препараты по этому вопросу.

Нововведение не будет касаться операций, которые необходимы человеку для лечения врожденных патологий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у несовершеннолетних.

Вместе с этим инициатива дополнит Семейный кодекс РФ. В него внесут положение, согласно которому основанием для расторжения брака будет считаться внесение изменений в запись акта гражданского состояния о смене пола одним из супругов.

Помимо этого, документ дополняет кодекс нормами, согласно которым люди, поменявшие пол, не смогут брать детей под свою опеку.

Ранее инициативу утвердили депутаты Госдумы. Из проекта следует, что вносить изменения в запись актов гражданского состояния можно будет лишь на основании медицинского заключения. Правительство составит реестр организаций, а также форму и порядок выдачи таких решений.

Вице-спикер ГД Петр Толстой позже пояснил, что у сменивших пол граждан не будут забирать детей, если они были усыновлены в браке до вступления в силу закона о запрете смены пола.

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