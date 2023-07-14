Госдума утвердила закон о введении запрета на смену пола в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Думские депутаты утвердили в третьем, окончательном чтении инициативу об установлении запрета на смену пола, за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ вводит запрет на медицинские вмешательства, в том числе применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, а также на формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола.

Под нововведение не будут подпадать операции, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, которые имеют отношение к нарушению формирования половых органов у детей. Подобные медицинские вмешательства будут разрешены после врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной Минздраву РФ.

После операций медкомиссия начнет выдавать заключение о соответствии половых признаков определенному полу. Согласно документу, лишь на основании такого заключения будет разрешено вносить изменения в запись актов гражданского состояния. Правительство оставляет за собой право утвердить список организаций, а также форму и порядок выдачи подобных решений.

Вместе с этим парламентарии одобрили поправку, согласно которой брак считается аннулированным, если один из супругов сменил пол. Последним также запрещается усыновлять детей и брать несовершеннолетних под свое опекунство.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, в свою очередь, заявил, что ведомство отменит подзаконные акты, которые регулируют процессы смена пола.

Авторами законопроекта стали депутаты всех пяти думских фракций во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Спикер нижней палаты парламента напомнил, что пару лет назад граждане проголосовали за Конституцию, которая защищает институт брака как союз мужчины и женщины. Вместе с этим он отметил, что в 2022 году были утверждены инициативы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.

"Московский патруль": ГД в I чтении приняла законопроект о запрете смены пола