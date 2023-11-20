В ГД предложили запретить усыновление детей иностранцами, в чьих странах можно менять пол

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В Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий запрет усыновления детей иностранными гражданами, в чьих странах разрешена смена пола. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

По его словам, такая норма оправдана, поскольку нельзя гарантировать приемному ребенку, что в будущем он не окажется в однополой семье.

"При этом хотелось бы отметить, что, вводя указанный запрет на усыновление иностранными гражданами таких вот детей, по сути, мы вводим запрет усыновления детей странами НАТО, поскольку большинство стран, которые разрешают усыновление и однополые браки, являются странами НАТО", – цитирует парламентария РИА Новости.

Также глава комитета ГД призвал добиться взросления детей в семьях, где есть биологические мужчина и женщина. Пискарев добавил, что на данный момент готовится законопроект об обязательной генетической экспертизе для иностранцев.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете проведения операций по смене пола в России. Помимо этого, документом запрещается применять препараты, направленные на смену пола людей.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что новая мера направлена на защиту россиян. По его словам, путь, направленный на вырождение нации, недопустим для России.



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