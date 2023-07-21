Вице-спикер ГД призвал Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения

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После выхода из Совета Европы Россия теперь должна покинуть и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом в беседе с газетой "Ведомости" заявил зампред Госдумы Петр Толстой.

Парламентарий напомнил, что ВОЗ поддержала санкции против РФ, а недавно решила закрыть офис по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве. Он также объяснил, что вопрос о выходе из организации возник на фоне обсуждения закона о запрете смены пола: депутат призывал отказаться от международной классификации болезней, затрагивающих половую принадлежность человека, и таким образом избавиться от чужеродной идеологии.

"Они (ВОЗ. – Прим. ред.) пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации", – подчеркнул Толстой.

Вице-спикер Госдумы тем не менее признал, что его идея не находит широкой поддержки. В частности, с ним не согласны в Минздраве: в ведомстве считают, что ВОЗ делает важной работу по предупреждению эпидемий и пандемий.

Между тем в мае этого года Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Позже в МИД РФ уточнили, что окончательный выход Москвы из ДОВСЕ произойдет 7 ноября.



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