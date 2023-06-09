Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Окончательный выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) произойдет 7 ноября, заявили в МИД РФ.

"Россия уведомила все государства – участники о своем решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдет в 00:00 часов 7 ноября", – указано в заявлении на сайте ведомства.

В МИД РФ повторили, что решение Москвы связано с невыполнением положений соглашения другими странами-участницами.

Договор был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ 29 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что данное соглашение не подавало признаков жизни. Представитель Кремля подчеркнул, что в данном случае российская сторона лишь привела в соответствие ситуацию де-факто.

В ГД внесли законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе