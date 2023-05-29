Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

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Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого закон о денонсации ДОВСЕ одобрил Совет Федерации.

Как отмечается в сопроводительных документах, в условиях, когда страны НАТО не только не стремятся укрепить европейскую безопасность, но и беспрецедентно наращивают силы и свой военный потенциал, Россия вынуждена принимать все необходимые меры для защиты своей национальной безопасности и интересов.

Договор был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора.

В результате России пришлось объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения. 11 марта 2015 года РФ приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего членства в договоре, однако юридически продолжала оставаться в нем.

Политолог Сергей Маркелов ранее сообщил, что ДОВСЕ потерял смысл после масштабных поставок вооружения на Украину. Как отметил эксперт, Договор заставлял Россию и Европу ограничивать количество систем вооружений, однако ситуация изменилась с началом поставок европейских вооружений на Украину.

Теперь, как объяснил эксперт, Россия может размещать военные базы везде, где позволят правительства иностранных государств. Москве нужно формировать новые точки выхода к так называемому коллективному Югу. Политолог спрогнозировал, что работа над размещением военных баз будет вестись в дружественных странах Африки, а также на Кубе и в Латинской Америке.