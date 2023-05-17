Политолог рассказал, почему Россия вышла из ДОВСЕ

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Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) потерял смысл после масштабных поставок вооружения на Украину, сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога Сергея Маркелова.

Как отметил эксперт, ДОВСЕ заставлял Россию и Европу ограничивать количество систем вооружений. На протяжении 30 лет стороны корректно выполняли взятые на себя обязательства.

Однако, по словам эксперта, ситуация изменилась с началом поставок европейских вооружений на Украину.

"Начались поиски по сусекам, так называемые коллективные сборы. Плюс Великобритания со своими английскими примочками. Таким образом, договоренность потеряла и смысловую, и оборонную конструкцию, и идеологическую, и политическую. Весь ее смысл испарился", – выразил мнение Маркелов.

Маркелов заявил, что ДОВСЕ был фундаментальным соглашением. Россия показала денонсацией, что "раз правила изменились, то и фундамент пора убрать", указал политолог.

Теперь, как объяснил эксперт, Россия может размещать военные базы везде, где позволят правительства иностранных государств. Москве нужно формировать новые точки выхода к так называемому коллективному Югу. Для России это стратегически важно, поскольку такие шаги создают новые логистические пути транспортировки энергоносителей, добавил Маркелов.

Политолог спрогнозировал, что работа над размещение военных баз будет вестись в дружественных странах Африки, а также на Кубе и в Латинской Америке.

Госдума денонсировала ДОВСЕ 16 мая. Председатель ГД Вячеслав Володин объяснил, что решение связано с поставками вооружений на Украину США и странами НАТО. Такие шаги сделаны с целью обезопасить российское население, резюмировал Володин.