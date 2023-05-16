Медведев прокомментировал денонсацию ДОВСЕ

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в своем телеграм-канале, заявил, что "туда ему и дорога".

"Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность еще в 2007-м", – заявил политик.

По словам Медведева, после выхода РФ из договора страна обрела право размещать собственное оружие "там, где она хочет", с целью защиты национальных интересов, в том числе на территории российской части Европы.

Вместе с тем политик подчеркнул, что Россия продолжит наращивать объемы производства вооружений, спецтехники и средств поражения.

"Кстати, привет (президенту Франции Эммануэлю. – Прим. ред.) Макрону. По его логике это тоже геополитический проигрыш России…" – заключил Медведев.

Ранее Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ. Как пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, этот шаг был необходим для защиты россиян на фоне провокации США глобальной катастрофы. Он также подчеркнул, что Вашингтон с помощью НАТО пытается дестабилизировать ситуацию в мире.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что в 2007 году РФ отказалась от участия в ДОВСЕ по причине того, что страны НАТО практически обходили стороной все его положения. Он подчеркнул, что договор окончательно стал пережитком прошлого после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и соглашений с США.

