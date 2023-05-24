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13:31

Политика

Совфед одобрил закон о денонсации Договора об обычных ВС в Европе

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Владимир Путин внес документ в Госдуму 10 мая. Депутаты денонсировали договор 16 мая.

Как отмечается в сопроводительных документах, в условиях, когда страны НАТО не только не стремятся укрепить европейскую безопасность, но и беспрецедентно наращивают силы и свой военный потенциал, Россия вынуждена принимать все необходимые меры для защиты своей национальной безопасности и интересов.

Политолог Сергей Маркелов ранее сообщил, что ДОВСЕ потерял смысл после масштабных поставок вооружения на Украину. Как отметил эксперт, Договор заставлял Россию и Европу ограничивать количество систем вооружений, однако ситуация изменилась с началом поставок европейских вооружений на Украину.

Теперь, как объяснил эксперт, Россия может размещать военные базы везде, где позволят правительства иностранных государств. Москве нужно формировать новые точки выхода к так называемому коллективному Югу. Политолог спрогнозировал, что работа над размещение военных баз будет вестись в дружественных странах Африки, а также на Кубе и в Латинской Америке.

В ГД внесли законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

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