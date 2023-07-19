В ВОЗ сообщили о повышении нагрузки на системы здравоохранения из-за аномальной жары

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Аномальная жара повышает давление на системы здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения оказывает помощь странам в разрабатывании планов по охране здоровья, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, в государствах северного полушария зафиксировали экстремальную температуру из-за явления Эль-Ниньо и изменения климата.

"Экстремальная жара в наибольшей степени затрагивает тех, кто менее всего способен справиться с ее последствиями, например пожилых людей, младенцев и детей, а также бедных и бездомных", – цитирует гендиректора организации РИА Новости.

Глава ВОЗ отметил, что влияние жаркой погоды усиливает существующие болезни, а также приводит к преждевременной смерти и инвалидности.

Ранее во Всемирной метеорологической организации предупредили, что температура выше 40 градусов ожидается во многих регионах мира на протяжении нескольких дней.

До этого метеорологи рассказали, что для жителей Северного полушария очень жаркая погода представляет серьезные риски для здоровья. В частности, она может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и летальным исходам.

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