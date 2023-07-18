Метеорологи предупредили о рисках для здоровья жителей Северного полушария из-за жары

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Для жителей Северного полушария очень жаркая погода представляет серьезные риски для здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).

По словам синоптиков, на этой неделе в регионах к северу от экватора ожидается повышение температур, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и летальным исходам.

"Температуры в Северной Америке, Азии, на севере Африки и в Средиземноморье будут превышать 40 градусов Цельсия на протяжении нескольких дней", – подчеркнули метеорологи.

Согласно информации, ночные температуры воздействуют больше всего на здоровье тех слоев населения, которые включены в группу риска. Эксперты отметили, что следует заняться развитием системы раннего предупреждения и реагирования, которая будет защищать людей от повышенных температур.

Так, в Греции столбики термометров показывают 40 градусов, в 20 крупных городах Италии объявили предупреждение наивысшего уровня, а в Турции начались лесные пожары.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что тридцатиградусная жара в Москве до конца июля не прогнозируется. По ее словам, в ночь на 19 июля в столице будет опасная погода с сильными порывами ветра и ливнями. Такая погода сохранится до 20 июля.

Лесные пожары вспыхнули в Греции