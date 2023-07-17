Климатолог заявил, что в Центральной России не ожидается повторение жары 2010 года

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Центральной России не грозит повторение аномальной жары и природных пожаров, как в 2010 году. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

Эксперт отметил, что некоторые погодные аномалии этого года связаны с таким явлением, как Эль-Ниньо – колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Так, данный феномен приводит к повышению температуры воздуха не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в европейских странах, отметил Карнаухов.

Тем не менее, по его словам, опасность аномальной жары и природных пожаров в Центральной России отсутствует из-за того, что в этой зоне прошло достаточное количество дождей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что июнь 2023 года установил сразу три мировых рекорда.

Так, прошедший месяц стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений. Кроме того, в июне наблюдалось экстремальное тепло в Северной Атлантике, а также рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике.

До этого сообщалось, что аномальная жара может стать причиной деформации железнодорожного полотна в регионах четырех федеральных округов.

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